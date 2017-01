Nova fase – Eike Batista e ex-mulher de Sérgio Cabral estão na mira da Lava Jato no Rio

Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal realizam, na manhã de hoje, operação para cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 4 conduções coercitivas na Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato no Rio.

EIKE

Entre os principais alvos com mandados de prisão expedidos estão o empresário Eike Batista, dono do grupo EBX, que não foi encontrado em sua casa e que está viajando segundo seu advogado.

CABRAL

Outro alvo da operação é o ex-governador Sérgio Cabral, que já está preso desde 17 de novembro. Todos os mandados de prisão foram expedidos por juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

FLAMENGO

Até as 6h30, um mandado de prisão havia sido cumprido contra Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele é acusado de ser um dos operadores do esquema de corrupção.

EX-MULHER

Os agentes tentam cumprir mandados de condução coercitiva contra Maurício de Oliveira Cabral Santos, irmão do ex-governador, e Suzana Neves Cabral, ex-mulher de Sérgio Cabral.

Amazonas Notícias