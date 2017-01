Nove túneis descobertos e 2,3 mil armas apreendidas em presídios de Manaus

Número de interno é de quase 20 mil pessoas

O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), publica balanço das ações dentro dos presídios da capital, principalmente em relação aos processos de revistas, contenção de fugas e rebeliões. De acordo com o órgão, aproximadamente 2,3 mil objetos ilícitos foram apreendidos nos presídios de Manaus e pelo menos nove túneis foram descobertos, impedindo fugas ao longo do ano.

Com o serviço, o governo informa que conseguiu apreender facas, estoques, alicates, ferramentas, armas de fogo, entorpecentes, balança de precisão, celular e acessórios.

Em 2016 foram feitas 18 revistas na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), Centros de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e masculino (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) dos regimes fechado e semiaberto, Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

Segundo o governo, o sistema prisional do Amazonas passou por reformulação recente para fazer frente à realidade imposta pelo crescimento progressivo da população carcerária nos últimos dez anos. Entre as principais está a criação da Seap, em abril de 2015, por ocasião da Reforma Administrativa do Governo do Amazonas, que separou a gestão dos presídios da antiga Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejus), hoje Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Números

O sistema prisional do Estado possui 19 unidades prisionais, sendo 11 na capital e 8 no interior. Um novo Centro de Detenção Provisória na capital deverá ser concluído no primeiro semestre de 2017. O número de internos hoje no Estado é de 10.323, sendo pouco mais de 7 mil na capital e o restante no interior.