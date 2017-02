Novo Comando no Policiamento Ambiental

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas está com sob o comando do tenente-coronel PM Ronaldo Jorge Alves de Freitas. A substituição ocorreu na manhã de sexta-feira (3), na sede do Comando do Batalhão, em Manaus.

A cerimônia contou com a presença do comandante-geral, coronel PM David Brandão, do subcomandante, coronel PM Walter Cruz e do chefe do Estado Maior Geral, coronel PM Domingos Sávio, além do efetivo do Batalhão, e convidados.

Durante a cerimônia, o novo comandante discursou às autoridades presentes e aos seus comandados do Batalhão agradecendo pela nova missão de executar o policiamento ambiental em qualquer lugar do Estado e exercer a polícia administrativa do meio ambiente com o apoio e trabalho de todos os policiais militares que atuam no Batalhão Ambiental, que diariamente combatem os crimes e ações ilegais contra o meio ambiente.