Novos números sobre Corpos Identificados e liberados do massacre do Compaj e UPP

Corpos Identificados/massacre do Compaj/UPP

O Governo do Amazonas divulga novo balanço sobre a liberação, identificação de corpos dos detentos que foram massacrados no domingo (01) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) .

De acordo com as informações atualizadas às 20h30, desta terça-feira (08), do Compaj 56 corpos foram identificados e quatro da UPP.

Veja:

CORPOS IDENTIFICADOS:

Compaj (56 corpos)

Identificados em 10.01 (terça-feira):

Leonis Aris Gama Filho – homicídio

Raimundo Nonato Vieira Bastos – Furto e Roubo

Situação: 55 corpos identificados e liberados

Obs : um (1) corpo ainda não identificado devido a falta de buscas de familiares

UPP (4 corpos)

Situação: 4 corpos identificados e liberados

Vidal (4 corpos)

Situação: 4 corpos identificados e liberados