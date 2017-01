O delegado Thyago Garcez estava sendo ameaçado por grupo de policiais em Coari

De acordo com Viviane esposa do delegado, Garcez estava sendo ameaçado por um grupo de policiais em Coari.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, afirmou, na tarde desta quinta-feira (8), que o órgão vai apurar a conduta dos dois policiais militares e de um policial civil, que deixaram o delegado Thyago Garcez para trás, durante um tiroteio com traficantes colombianos, na noite da última segunda-feira (5), no rio Solimões, em Coari.

Hoje, a mulher de Garcez, Viviane Garcez, 29, denunciou que o delegado vinha sofrendo ameaças de um grupo de PMs de Coari, após a prisão, por tráfico de drogas, de dois policiais daquele município.

Segundo Viviane, o delegado foi para Coari cobrir as férias de outro delegado da PC e, há alguns dias, prendeu dois policiais militares com drogas. Sem revelar nomes, Viviane comentou que soube por uma pessoa próxima ao delegado Thyago Garcez que o marido tinha sido ameaçado por um grupo de PMs.

“Tudo será apurado. Agora a prioridade é localizar o delegado e prender os criminosos”, disse Fontes.

No último dia (7), divulgamos um áudio de uma conversa entre o tenente Rherondy e o piloto da lancha do dia da operação. No áudio, o piloto afirma que os policiais foram covardes e deixaram Garcez para trás. O piloto afirma ainda, que foi pressionado para sair do local rápido, e que os policiais disseram que espocariam a cabeça do mesmo caso não obedecesse

Reveja o desabafo do Tenente Rherondy e ouça o áudio.

“Todos sabem que não participo do grupo por questões particulares, mas nessa situação não podia deixar de esclarecer a verdade, pois trabalhei um ano em Coari e fui algumas vezes em Codajás com o Garcez. Ele não não tinha muitos amigos em Coari por ser um cara correto, fez a prisão de um Cabo da PM que estava em posse de uma grande quantidade de entorpecentes, que depois foi expulso. Em virtude disso, os PMs em Coari estavam rechaçando ele, que estava querendo ficar em Coari por haver uma certa gratificação por parte da Prefeitura Municipal. Ele também teve o colete balístico furtado em Codajás pelo Sargento que está em Coari. Não irei declinar nomes, pois sei que essa mensagem será repassada e farão print.

“Irei publicar um áudio de uma conversa com o piloto da lancha ontem à noite, pois estou indignado com a covardia de Policiais, e o Garcez era meu amigo”

Ouça o áudio na íntegra:

Em 05:44

Tenente Rherondy- Por que não voltaram para pegar o Garcez?

Piloto da lancha- Ah! Aí é outra história, tem que pedir dos policias, tem que colher os depoimento dos policiais , que ele botaram foi a arma na minha cabeça. O investigador lá de Codajás, pediu que eu voltasse pra lá se não voltasse pra lá espocava a minha cabeça. E eu querendo voltar, mesmo sem colete à prova de bala. O filho do dono da lancha que ex- prefeito aqui de Coari estava desmaiando já no fundo da lancha os caras tudo frouxo! Eu desarmando os caras com medo naquela adrenalina…

Tenente Rherondy- Os policiais tudo covarde?!!Tudo covarde os policiais!

Piloto da lancha- Tudo covarde! Tudo covarde!Eu falei hoje na frente do delegado geral, um corôa que eu não sei nem o nome dele, um corôa da delegacia do interior, falei na frente do investigador, Capitão Rarisson. Disse porra! Obrigado por terem abandonado, eu jamais iria deixar o doutor Thyago ali, eu morria junto.

Tenente Rherondy- Eu sei disso,é por isso que eu estou ligando pro senhor , porque eu tenho certeza que o senhor nessa situação, que vai contar a verdade. Por que eles lá…

Piloto da lancha- Ficaram me torturando até aqui em Coari, botando a arma em cima de mim com medo dos piratas dizendo que os piratas iam pegar nós até Coari. Eu disse, rapaz umbora voltar, vamos resgatar os caras porra , vamos morrer juntos caralho! Se o senhor ver a marcas de tiro na lancha que e tava aqui foi a bala que ia dá na minha cabeça. Foi Deus que me livrou, foi coisa de louco e eu sustento a história sem gaguejar é nada eu sempre trabalhei e o doutor Thyago Deus me livre! eu devo favor pro doutor Thyago.

Tenente Rherondy- Mas o que o senhor acha, ele morreu? Ele pegou tiro?

Piloto da lancha- Ele morreu , acredito que estava atingido já eram quatro fuzil atirando na gente, só que foi um tanto vital. Ele nem sentiu naquela adrenalina….