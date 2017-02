‘O Sindicato’ lança noite de karaokê com banda ao vivo

Que tal subir ao palco e cantar acompanhado por uma banda de rock ao vivo? Com a iniciativa do Sindicato BBQ-Drinks, que há seis meses foi inaugurado na Rua Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, isso será possível. O projeto “Sindicatokê”, um karaokê com banda, será lançado com exclusividade nesta quinta-feira (02), a partir das 21h. A ação deve ocorrer semanalmente, no bar que funciona de segunda a sábado, aberto ás 18h.

Acompanhados pelos músicos Franc Bessa (voz e violão), Ramon Cacau (Guitarra), Thyago Matos (bateria) e Cristiano Garcia (baixo), da banda Loyal, os clientes poderão escolher seus clássicos e soltar a voz.

De acordo com a proprietária Lilian Freitas, o projeto surgiu da própria vertente de música ao vivo do local. “Nós notamos que nossos clientes se sentem em casa, gostam de cantar junto com as bandas que se apresentam no palco e decidimos unir as duas coisas. As nossas quintas-feiras certamente serão mais divertidas a partir de agora”, disse.

Segundo o vocalista da Loyal, Franc Bessa, a banda dará todo o apoio instrumental para que o público possa participar. “Isso cria muitas possibilidades, pois as pessoas vão querer brincar enquanto outras vão ter esse espaço para mostrar seu talento. O mais importante mesmo é que ninguém tenha vergonha, pois a ideia é criar um clima amistoso e divertido” afirma ele, que promete abrir a noite tocando uma mistura de rock nacional e internacional.

A noite terá ainda promoções imperdíveis: Moscow Mule, Stella Long Neck e Brahma Extra (Weiss e Lager) em dobro e Chopp Pilsen ou Premium de 1 litro por R$10. A entrada também será no valor de R$ 10. Outras informações e reservas antecipadas podem ser obtidas através do fone: (92) 98408-3013.

Amazonas Notícias