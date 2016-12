O TEMPO E A TEMPERATURA: Nesta quarta-feira (21) região Norte tem tempo nublado com previsão de chuva

A previsão para esta quarta-feira (21) é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva no Amazonas, Pará, Amapá, Acre e Rondônia. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Tocantins. Encoberto a nublado em Roraima. Os termômetros da região variam de 20 a 35 graus.

Em Macapá, Belém e em Boa Vista, a temperatura mínima vai ser de 23 graus. Em Rio Branco e Manaus, máxima de 32 graus; em Porto Velho, os termômetros oscilam de 23 a 39 graus. Em Palmas, a mínima pode chegar a 21 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Tayssa Bryto, o tempo e a temperatura