Obra de reparo na tubulação interdita parcialmente acesso ao Manoa

A partir das 22h deste sábado, 4 de fevereiro, o cruzamento da Avenida Max Teixeira com a Avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, zona Norte, vai ser interditado parcialmente para a realização de obras da Manaus Ambiental.

A interdição vai ser realizada somente no horário das 22h até às 5h, por duas semanas. Durante o dia os veículos vão poder circular normalmente nessas vias.

A obra vai ser necessária para trocar a tubulação da adutora que compreende o trecho entre a rua Dr. Astrolábio Passos até a Avenida Francisco Queiroz. No período dos serviços não vai ser necessário desvio de fluxo, pois a abertura e fechamento do canal não interferem no tráfego de veículos.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vão estar no local para auxiliar o tráfego e monitorar a circulação.