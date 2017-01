Oito governadores vão a Brasília discutir caos nas penitenciárias

Procuradoria admite pedir intervenção em estados

O presidente Temer receberá hoje, em Brasília, 8 governadores de estados do Norte e Centro-Oeste para discutir o caos nas penitenciárias. Rebeliões e disputas entre facções já resultaram na morte de 120 pessoas.

ARMADAS

Temer se reunirá no Palácio do Planalto com os governadores do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, estados que pediram ajuda para restabelecer a ordem nas penitenciárias. O governo decidiu colocar as Forças Armadas à disposição dos governadores para operações específicas em presídios.

INTERVENÇÃO

A Procuradoria Geral da República abriu 4 processos para investigar os sistemas carcerários dos estados de Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia. Dependendo da avaliação, a procuradoria informou que pode até pedir intervenção federal ao Supremo Tribunal Federal.