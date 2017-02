Ônibus chega para Programa do Idoso em Parintins

Para estender as atividades e dar mais comodidade na realização de ações socioassistenciais em Parintins, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) buscou, junto à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), a aquisição de um ônibus para fazer o transporte das pessoas atendidas pelos programas de convivência realizados no município.

A solicitação do veículo foi feita pela secretária da Semasth, Zeila Cardoso, que em reunião com a titular da Seas, Regina Fernandes, explicou sua importância para fortalecer a rede de assistência social na cidade.

De acordo com Zeila, o pedido foi feito para atender prioritariamente os participantes do Grupo de Convivência de Idosos. “Os idosos que ficaram no anonimato, que estavam com depressão, estavam esquecidos, que não participavam mais do Programa de Convivência do Idoso, vão ter uma ferramenta a mais. Vão ter a possibilidade de que o município possa estar presente em suas vidas, indo buscar e fazer o acompanhamento com segurança a partir desse veículo”, pontua a secretária.

Além do ônibus, a titular da Semasth também elencou outras demandas da rede assistencial em Parintins que necessitam de apoio do Estado. Segundo Cardoso, a Seas sinalizou positivamente para os investimentos e convênios pleiteados. “Parintins vai receber esse veículo, além de outras demandas que nós fomos reivindicar, como a construção efetiva de um CRAS que irá atender os moradores do bairro de Santa Rita e adjacentes, além do co-financiamento do Governo do Estado para que possamos realizar ações dentro do nosso município”, finaliza.