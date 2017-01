Ônibus da Empresa vega mata ciclista em Manaus

Na tarde desta quarta-feira (25), o ciclista Leonardo Tavares do Nascimento, 17, morreu depois de ser atingido por um ônibus da empresa Vega Transportes que cumpre a linha 324 do transporte público coletivo de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 16h10, no sentido centro da avenida Constantino Nery, proximidades da faculdade Fametro. Após o ocorrido, o motorista, que não teve o nome divulgado pela empresa por questões de segurança, se evadiu do local com medo de sofrer represálias. O mesmo deve se apresentar nas próximas horas ao 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que a empresa Vega Transporte, vai investigar às causas do acidente.

De acordo com a direção da Vega, toda assistência necessária está sendo oferecida para a família da vítima. As imagens das câmeras de segurança do ônibus serão cedidas à polícia para ajudar nas investigações.

Protesto

Para chamar a atenção das autoridades, pedir segurança e principalmente respeito no trânsito, ciclistas de vários grupos de pedal se reuniram na noite desta quarta-feira (25), no Parque dos Bilhares e fizeram uma manifestação no local do acidente. A concentração ocorreu às 20h, no Parque dos Bilhares. Ano passado foram 4 ciclistas que perderam a vida de forma violenta no trânsito de Manaus.

