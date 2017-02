Operação “Águia 1” – 10ª CIPM de Maués prende quadrilha por roubo

Policiais Militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), prenderam na madrugada desta quarta-feira (01) uma quadrilha formada por sete pessoas, entre elas, dois adolescentes, após roubo à uma residência em Maués.

De acordo com a equipe policial, por volta das 2h, as autoridades foram acionadas após terem sido informados que um bando que havia acabado de roubar uma residência estava escondido no bairro Senador José Esteves.

Imediatamente a equipe de policiais localizou a quadrilha que também, segundo denúncias, já haviam feito ‘arrastões’. No local foram encontrados objetos roubados, uma pequena porção de drogas, armas de fogo caseiras, serrote e um terçado.

Os infratores, entre eles, dois menores de idade, foram identificados como Micolino Batista de Oliveira, 38; João Batista, 32; Orinaldo Batista de Oliveira, 28; Oladio dos Anjos, 31, da etnia sateré-mawé, residentes em uma comunidade rural de Maués; Andrey Sidney Ramos Guimarães, 21 e mais dois adolescentes de 15 e 17 anos.

Detido por roubo de celular

Nesta quarta-feira (01), também foi detido pela 10ªCIPM, Hildon Moreira Vieira, 26. Ele foi preso na rua Verçosa, bairro Santa Luzia, após roubar um celular na praça do município.

Amazonas Notícias