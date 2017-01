Operação “Águia 1” retira de circulação traficante de drogas

A Operação “Águia 1” retirou de circulação, nesta terça-feira (31), Raimundo Fabio Marcolino, 26, por tráfico de drogas. O trabalho foi feito policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (14ª CICOM) durante a madrugada. O caso ocorreu quando policiais avistaram dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta modelo Honda CG, cor preta, placa PHI 1098. Eles transitavam pela rua Rubelita, comunidade Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Durante a abordagem e revista foi encontrada com o passageiro da motocicleta uma porção de Oxi, duas trouxinhas de cloridrato de cocaína, uma trouxinha pasta base de cocaína e R$ 19,00 em espécie.

A ocorrência foi apresentada no 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências legais. O mototaxista condutor do veículo não foi autuado e apresentado como testemunha da ocorrência.

Amazonas Notícias