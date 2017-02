Operação Águia prende bandidos com carro roubado em Manaus

Durante a Operação Águia, policiais militares da 1ª CICOM, prenderam Dario Gonçalves de Lima,31, e Lucas Felipe Amaro da Silva, 20, após roubo ao veículo Prisma de cor preta e placa NON 8514.

De acordo com informações da polícia, o fato ocorreu durante um patrulhamento na Avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14. Os policias viram os assaltantes dentro de um prisma roubado.

O carro foi roubado de uma senhora, quando chegava em casa e foi abordada pelos ladrões, armados com arma de fogo.

A equipe conseguiu prender os infratores no cruzamento da Avenida Major Gabriel, onde um deles foi detido, e o segundo tentou fugir, mas foi barrado por populares, que o agrediram até a chegada da viatura. No momento da revista foi encontrado uma pistola PT40 de marca Taurus com numeração raspada e 9 munições intactas.

Diante da situação os infratores foram conduzidos ao 1º DIP para serem realizados os procedimentos cabíveis.