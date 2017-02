Operação Águia  prende ladrões e recupera veículo roubado

Durante a Operação Águia, policiais militares da Força Tática, prenderam Antônio Carlos Macedo de Oliveira, 31 anos e apreenderam um menor infrator, 17 anos, por roubo de veículo.

De acordo com o Aspirante Guilherme, durante um patrulhamento pelo bairro Zumbi dos Palmares, foram acionados por uma vítima, 26, no qual informou que sua motocicleta Honda NXR Bros de cor branca placa PHG 2207 havia sido roubada por dois homens armados com arma de fogo.

A policiais seguiram na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José, e conseguiram prender os infratores. No momento da revista foi encontrado um revólver calibre 38 de marca Taurus, com numeração raspada, e mais 05 munições intactas.

Os bandidos foram conduzidos ao 9º DIP para os procedimentos legais juntamente com a vítima.