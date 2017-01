Operação Arcanjo realiza combate ao crime em Lábrea

Policiais Militares da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) desencadearam a Operação Arcanjo no município de Lábrea.

De acordo com o comandante, Tenente PM Laurênio, foram realizadas 67 abordagens a pedestres, 35 a motocicletas, 03 bares visitados com abordagens e oito veículos averiguados abandonados.

A operação foi realizada no dia 12 deste mês.

Em Lábrea, informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao Comando da 4ª CIPM, no telefone: (92) 99388-7183 ou diretamente no endereço da Unidade Policial situada na Avenida 24 de Agosto s/n, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.