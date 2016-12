Operação Pescador XIII combate criminalidade nesta quarta-feira (21) em Manaus

Visando reforçar as ações de segurança no período das festividades de fim de ano, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realiza, nesta quarta-feira (21), a Operação Pescador XIII para inibir crimes e garantir a tranquilidade da população.

A operação contará com instalação de barreiras policiais nas grandes avenidas e demais vias de grande fluxo; abordagens a pessoas, ônibus e demais veículos.

As ações são integradas entre Policia Militar, Policia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Am) e servidores da SSP-AM, que farão abordagens preventivas e repressivas.