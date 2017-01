Operação Volta às Aulas ganha as ruas de Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) dá inicio nesta segunda-feira (23/01) à Operação Volta às Aulas. O objetivo é fiscalizar o transporte escolar e orientar pais e alunos sobre as boas práticas no trânsito. Na manhã desta segunda, a equipe de Gerência de Educação de Trânsito do órgão e agentes de trânsito estarão às 6h30, no Centro Educacional Adalberto Valle, localizado na avenida Via Láctea, 835, Conjunto Morada do Sol, zona sul de Manaus.

“Desde o ano passado não registramos acidentes envolvendo o transporte escolar e pretendemos continuar assim. Estaremos todos os dias em frente às escolas com ações de fiscalização associada à distribuição de material educativo, com orientações de trânsito, para pedestres e motoristas”, define o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza.

Em relação ao transporte escolar, Leonel Feitoza disse que serão fiscalizados todos os itens necessários para dar maior segurança no transporte dos estudantes na ida para a escola e na volta para casa.