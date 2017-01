PACs disponibilizam novo sistema de agendamento de serviços online

A partir de segunda-feira, 6 de abril, os postos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) ofertam mais de 2 mil vagas entre os serviços Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego através do agendamento online, 24 horas, no sitewww.ouvidoria.am.gov.br.

O site funciona como nova ferramenta ao cidadão para agendar serviços, evitando a formação de filas nas primeiras horas da manhã, além de proporcionar a comodidade ao usuário em agendar os serviços 24h, durante os 7 dias da semana, acessando de qualquer local com acesso a internet.

O cidadão também poderá agendar serviços no disk-cidadão 0800-286-2300 de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, assim como procurar documentos perdidos e achados, formular reclamações, sugestões e denúncias sobre quaisquer serviços do Governo do Estado. “Transparência, comodidade e eficiência na prestação do serviço público é o foco do nosso trabalho para acabarmos com as filas”, destacou a ouvidora geral do Estado, Zanele Teixeira.