Pacto pela Melhoria e Qualidade da Educação em Manaus

Diretores das escolas municipais de Ensino Fundamental assinaram, nesta quinta-feira, dia 26, o Pacto pela Melhoria e Qualidade da Educação Pública Municipal de Manaus.

O documento visa garantir educação básica de qualidade, assegurando o acesso, a inclusão, a permanência e a formação dos estudantes para que as escolas públicas municipais alcancem bons resultados em avaliações de desempenho como a Prova Brasil, um dos componentes para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O evento ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A Semed em 2017 deseja ser referência nacional em educação básica pela excelência no desempenho dos alunos do município de Manaus. A meta é alcançar 95%, ou seja, crescer 7% na rede municipal, superando os 88% de 2015, mas ainda não computados os resultados de 2016.

A cidade de Manaus, no Ideb de 2015, ficou em 13º lugar nos anos iniciais (1º ao 5º ano), com média de 5,4. A meta para 2017 é alcançar a média de 6,2. Já nos anos finais (6º ao 9º ano), a secretaria saiu do 18º lugar para 11º lugar em 2015, com média de 4,3 e tem como objetivo para 2017, chegar a 4,9.

Durante a assinatura do termo, onde constam as metas a serem cumpridas pela rede municipal de ensino em 2017, também foram apresentadas aos gestores as orientações para alcançar os resultados esperados, desenvolvendo competências e habilidades adequadas às transformações sociais, bem como a valorização dos profissionais da educação.

Com a média de 6,2, a Escola Municipal José Marques de Almeida, situada na AM 010, Km 17, Ramal do Acará, foi a melhor unidade de ensino da zona Rural no último Ideb.