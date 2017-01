Paixão de Cristo pretende surpreender e levar mais de 9 mil pessoas ao Armando Mendes em abril

Com as equipes de teatro, contrarregra, dança, música, diretoria, colaboradores e potenciais patrocinadores, na noite deste sábado dia (21), foi lançado o tema oficial de “A Paixão de Cristo 2017 – Eu Venci o Mundo”, que neste ano chega à sua 23ª edição. A solenidade contou com a presença do pároco da Área Missionária São Domingos Sávio, padre Nelson Pereira, que apresentou ao público presente o banner com o tema, na qual será o ponto central do maior espetáculo a céu aberto da zona Leste de Manaus e que tem a expectativa de receber mais de 8 mil que prestigiarão os principais momentos da vida de Jesus Cristo no dia 14 de abril deste ano, no campo de futebol da Liga Municipal e Desportiva do Armando Mendes.

Durante o coquetel, o cerimonialista Welcon Figueira apresentou alguns números das últimas edições, como os mais de 5 mil atores que já passaram pelo espetáculo; os mais de 100 mil metros de tecido já utilizados na confecção de cenários e figurinos nos últimos anos.

Sobre os detalhes deste ano, a direção do espetáculo fez um grande suspense e só informou que a Campanha da Fraternidade 2017 e o ano Mariano irá engrandecer ainda mais o espetáculo. O diretor geral, Anderson Braga, preferiu manter o suspense e adiantou pequenos momentos do espetáculo. “A Paixão de Cristo 2017 – Eu Venci o Mundo, é um sonho que ainda está no papel, mas que nos próximos meses, com a graça de Deus, e ajuda de todos os envolvidos, no dia 14 de abril será uma grande edição e vamos fazer história, pretendemos surpreender”, disse.

Na ocasião foi apresentado os atores que darão vida aos personagens. A grande novidade de 2017 estava em torno do personagem principal, Jesus Cristo, que nos últimos areno era interpretado por Leandro Frota, mas neste ano o jovem Gabriel Pereira, 18, terá a missão que representar aquele de deu a vida por amor a todos a humanidade.

Gabriel cresceu em meio ao espetáculo, uma vez que sua mãe, Ana Carolina Barros, participa do evento desde o início e viu o seu filho crescer e se desenvolver nesse meio, passando por vários personagens, sendo nos últimos anos um dos fariseus. “Estar representando Jesus é uma honra, sempre quis representá-lo, mas tudo é no tempo de Deus. Agora chegou minha vez, a preparação será árdua, fisicamente e espiritualmente. É muita responsabilidade”, afirmou Gabriel.

O grupo A Paixão de Cristo é uma iniciativa dos jovens da comunidade São Domingos Sávio, e pertence à Área Missionária que leva o mesmo nome. O foco principal do projeto é a humanização e evangelização dos moradores do bairro Armando Mendes e adjacências. Para fazer o projeto de evangelização acontecer, os jovens realizam rifas e outras ações sociais para arrecadar fundos e comprar materiais para a confecção dos cenários, bem como os figurinos, uma vez que todo o projeto é realizado de forma voluntária e sem fins lucrativos.

O Espetáculo “A Paixão de Cristo” será realizado no dia 14 de abril na Liga Municipal Desportiva do Bairro Armando Mendes, a partir das 19h, com entrada gratuita.