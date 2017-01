Palhaços – Projeto “Roda na Praça” promove show em Manaus

As praças de Manaus estão sendo palcos para o projeto “Roda na Praça” que promove shows de palhaços gratuitos para o público. Realizado desde dezembro do ano passado, a programação segue com apresentações já programadas para o dia 28 de janeiro, 11 e 25 de fevereiro, na Praça de Alimentação do Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, às 20h.

A iniciativa é da atriz e palhaça Ana Oliveira. A artista explicou que nos últimos anos tem focado na sua carreira de palhaça e o projeto, que iniciou em 2016 em Manaus, é resultado dos seus estudos na Escola Livre de Palhaços (Eslipa), no Rio de Janeiro, onde estudou por nove meses.

“O Roda na Praça é uma iniciativa para aproximar as pessoas – que não necessariamente vão ao teatro – da arte. Assim a gente leve vários artistas para a praça, onde as pessoas estão”, comentou Ana.

A princípio, o projeto conta apenas com a participação de palhaços, mas a ideia é inserir artistas de outras áreas como a dança, por exemplo. “Essa é uma iniciativa independente e para nos mantermos contamos com a contribuição do público, mantendo a tradição de passar o chapéu durante as apresentações”.

Para os artistas que desejarem participar basta entrar em contato que serão encaixados na programação das próximas edições. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) apoia o projeto que também será realizado no Largo São Sebastião, no Centro, dia 12 de fevereiro.

PROGRAMAÇÃO PARA FEVEREIRO

Dia 28/01 (Domingo) Praça de Alimentação do Dom Pedro, às 20h

Dia 11/02 (Sábado) Praça de Alimentação do Dom Pedro, às 20h.

Dia 12/02 (domingo) Largo São Sebastião, às 18h30.

Dia 25/02 (Sábado) Praça de Alimentação do Dom Pedro, às 20h.

Foto: Valentina Oliveira / Divulgação