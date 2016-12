Pantera está desaparecido desde o dia 19

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Kleiton Leandro da Silva Aires, 29, conhecido como “Pantera”, desaparecido desde a madrugada do dia 19 de dezembro deste ano, por volta das 3h30.

De acordo com a mãe dele, Elvira da Silva Aires, Kleiton foi visto pela última vez na feira da segunda etapa do bairro São José Operário, zona Leste da cidade. “Pantera” é pardo, possui porte físico médio e cabelos crespos.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99220-5872 ou 99147-6633.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Data de nascimento: 22/11/1987.