Papa Francisco visitou Bento XVI para desejar feliz Natal

O papa Francisco visitou seu antecessor, Bento XVI, no monastério “Mater Ecclesiae”, no Vaticano, para desejar “Feliz Natal”, informou a Santa Sé neste sábado (24). A visita ocorreu na tarde de sexta-feira (23) no local onde o Papa emérito vive desde que renunciou ao cargo de líder da Igreja Católica, em 2013.

Francisco tem feito visitas de Natal a Bento XVI desde que assumiu seu posto. “O gesto se insere na simplicidade da relação entre o Santo Padre e o Papa emérito”, comentou o Vaticano. Nesta noite, às 21h30 de Roma (18h30 no horário de Brasília), Francisco presidirá a missa de Natal na Basílica de São Pedro.

Em 17 de dezembro, Joseph Ratiznger mandou uma mensagem escrito de felicitação a Francisco por seu 80° aniversário e posteriormente, pela tarde, o telefonou.

Além disso, Bento XVI, de 89 anos, o entregou “três pequenos presentes”, não revelados pelo Vaticano, mas de alto conteúdo “simbólico” para o papa argentino.

Amanhã, ele faz a tradicional missa com a benção “Urbi et Orbi” (“À cidade de Roma e ao mundo”). (ANSA)