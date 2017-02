Para reduzir degradação ambiental governo  lançará programa “Municípios Sustentáveis do Amazonas”

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), lançará no próximo dia 8, quarta-feira, o programa Municípios Sustentáveis do Amazonas (MS Amazonas), com a presença do ministro do Meio Ambiente (MMA), José Sarney Filho. Na ocasião, também serão assinados cinco termos de cooperação técnica com instituições parceiras para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade do Amazonas. A solenidade será realizada a partir das 14h, no auditório da sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

O programa MS Amazonas é o primeiro de uma série de instrumentos que serão implementados para reduzir o desmatamento, degradação ambiental e queimadas no Estado, com destaque para a região Sul, associado à política da Matriz Econômica Ambiental. Os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Canutama serão os primeiros a estabelecer diálogo com a Sema para adesão ao programa.

“O objetivo do MS Amazonas é valorizar e integrar as características ambientais, sociais, econômicas e industriais, respeitando a diversidade populacional, cultural, bem como as riquezas e o empreendedorismo, para combater o desmatamento no Amazonas”, ressaltou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Antonio Stroski.

A Matriz Econômica Ambiental é a principal proposta de crescimento para o Estado e alternativa para a Zona Franca de Manaus, com a implantação de uma nova economia sustentável focada no desenvolvimento de projetos voltados para as riquezas naturais do Amazonas, tais como, piscicultura fruticultura, fármacos, cosméticos, entre outros.