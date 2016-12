“Parada Show de Natal” é nesta quinta-feira (22)

A Arena da Amazônia recebe nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o espetáculo “Parada Show de Natal”, que trará pela primeira vez a Manaus o conceito de desfile natalino, com o cortejo de carros enfeitados percorrendo o entorno do local do evento, muitas luzes e os personagens tradicionais do imaginário infantil, como as princesas e super-heróis, interagindo diretamente com o público. Na Arena, o evento vai reunir espaços com atrações culturais para adultos e crianças, compras e gastronomia. A entrada para a “Parada Show de Natal” é um quilo de alimento não perecível, que será doado a famílias carentes da cidade.

O desfile inicia às 17h e vai até 18h30, nos dois dias e vai percorrer a avenida Constantino Nery da Arena Amadeu Teixeira até a Arena da Amazônia. A feira gastronômica começa às 17h e vai até 23h, na área do Podium. Já o bazar funcionará na área climatizada ao longo do corredor dos camarotes, de 12h às 23h. A programação cultural será sempre das 18h30 às 23h, com apresentação de peça teatral e fantoches e show de ritmos variados.

A “Parada Show de Natal” é um espetáculo nos moldes dos desfiles da Disney World, onde os personagens infantis interagem diretamente com o público. O desfile será realizado ao som da banda do Comando Militar da Amazônia (CMA), que tocará as tradicionais músicas natalinas. As crianças ainda poderão visitar a casa do Papai Noel e tirar foto com ele, com a Mamãe Noel, duendes e bonecos de neve.

Bazar Natalino e Feira Gastronômica – Paralelo aos eventos culturais, a “Parada Show de Natal” contará com bazar natalino e feira gastronômica. No local, o público poderá encontrar artigos de decoração, acessórios, vestuário e calçados, além de ter a oportunidade de degustar algumas receitas tradicionais dessa época do ano, doces e também opções de comidas dos mais variados tipos e sanduíches.