Parcela máxima do seguro-desemprego sobe de 1.542 para 1.643 reais

O valor máximo da parcela do seguro-desemprego subiu de R$ 1.542,24 para R$ 1.643,72, informou o Ministério do Trabalho. O aumento foi de R$ 101,48. O reajuste já está valendo.

FAIXAS

Recebem a parcela máxima do seguro-desemprego os desempregados cuja média dos 3 últimos salários recebidos seja superior a R$ 2.417,29. As demais faixas do seguro-desemprego não foram reajustadas.

INTERMEDIÁRIA

Assim, para quem recebia uma média de salário inferior a R$ 1.450,23, o benefício continua sendo de 80% do rendimento. O cálculo para a faixa intermediária (médias salariais entre R$ 1.450,24 e R$ 2.417,29) também não foi alterado. Quem se enquadrar nesse caso deve calcular 50% do montante que exceder R$ 1.450,23 e a esse valor somar R$ 1.160,18.