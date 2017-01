Parintinense sofre acidente em escola de Samba de São Paulo

O artista plástico parintinense Anacleto Azevedo sofreu um acidente na noite desta terça-feira (17), por volta das 22h, em São Paulo, quando trabalhava em uma alegoria no galpão da Escola de Samba Unidos do Tucurivi, Avenida Mazzei, zona norte da Capital Paulista.

Ele caiu de uma altura de seis metros, bateu a cabeça e está internado em uma unidade de saúde de São Paulo. Na tarde desta quarta-feira (18), de acordo com familiares do artista, uma nova avaliação médica será realiza. Parentes foram chamados à capital paulista para acompanhar o caso.

No carnaval de 2017, a agremiação será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, primeira noite dos desfiles do grupo especial. A Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem aos artistas de rua, com o enredo “Eu sou a arte: Meu palco é a rua”, assinado pelo carnavalesco Wagner Santos.