Parintins – Atendimento de TFD é reativado

Com 147 registros em janeiro, o setor de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Parintins voltou a atender normalmente a população. O TFD é usado para que o poder público possa atender o paciente e um acompanhante com deslocamento para Manaus, em caso de encaminhamento médico.

Em dezembro, segundo dados da Semsa, apenas quatro pacientes foram atendidos o que gerou o alto contingente no primeiro mês de 2017. Segundo a coordenadora do setor de TFD, a assistente social Suzy Moura, a meta da Prefeitura de Parintins é diminuir a quantidade de TFD disponibilizando mais médicos especialistas no município, diminuindo a necessidade de remoção.

Ela informa que a contratação de especialistas no mês de janeiro vai de encontro a esse objetivo. Suzy informa que já estão confirmados nos quadros da secretaria profissionais cardiologista, neurologista, mastologista e outros.

Outro fator que deverá diminuir a necessidade de viagens a Manaus é a reativação do centro de telemedicina da Prefeitura de Parintins que oferece consulta em varias especialidades por videoconferência onde o paciente passa por avaliação de profissionais de outros centros.

“É uma política muito importante do prefeito Bi Garcia e do secretário Ronaldo em contratar especialistas para atuar na cidade evitando o deslocamento. Na medida que aumentar mais ainda o número de médicos de outras especialidades a tendência é diminuir o uso do TFD”, disse a assistente social.