Parintins ganha Coletivo Arte Cidadã

Com o compromisso de unir forças e consolidar parcerias para desenvolver ações culturais de cidadania no município, a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente deu fundação ao projeto “Coletivo Arte Cidadã”. A cerimônia ocorreu no último fim de semana, no Cat Parintins e contou com a presença das instituições Sesc, Sesi/Senae, Sebrae, Senac, Ufam, Cetam, CDL, Uea e Ifam.

De acordo com o subsecretário da pasta, Chico Cardoso, devido ao estado de emergência que Parintins passa, os parintinenses podem fazer muito pela cidade se unirem forças. “Acreditamos no potencial e no compromisso de cada instituição convidada para participar do Coletivo, pois sabemos que estas instituições não deixaram de acreditar no desenvolvimento do município. Essa é a força que vai contribuir e fazer Parintins voltar a crescer. Agora, somos parceiros”, enfatizou Chico.

Na pauta da primeira ação do Coletivo Arte Cidadã, está o projeto “Arte na Rua”, que tem como objetivo equilibrar o meio ambiente. “Vamos expressar esse tema através de linguagens artísticas como cinema, poesia, música, fotografia, moda e sustentar o ponto de partida para realizarmos uma ação de consciência cidadã”, pontuou o subsecretario.

A Igreja São Sebastião, localizada no bairro Itáuna II, será o polo difusor da primeira ação do Coletivo que congregará moradores dos bairros Itaúna I, Itaúna II, Paulo Corrêa e União.

Para o primeiro evento estão confirmados os cantores Adriano Aguiar, Edmundo Oran, Cássio Gonçalves, Ianaira, Iezem Rocha, Lea Costa e Mikelerson.

Os movimentos Fotografa Parintins, Poesia Falada, Dança de Rua, Performance do Curso de Teatro, Alunos do Curso de Artes, Mãos a Obra(Artesanato), Cinema Itinerante, Folia Fashion. Clean Day e Instalações Artísticas, também farão parte do coletivo.

Amazonas Notícias