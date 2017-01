Parintins paga 13º, mas não tem dinheiro para quitar salário de dezembro dos professores

O anúncio foi feito prefeito Bi Garcia em entrevista coletiva na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (05). Neste momento a Prefeitura faz pagamento do 13º salário dos servidores públicos, mas não tem recursos suficientes para quitar o salário de dezembro dos professores.

Segundo Bi, transações financeiras da administração anterior, superiores a R$ 6 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) comprometem o pagamento dos profissionais da educação.

“Hoje estamos depositando o 13º e faremos uma reunião com o Ministério Público, Câmara e Sindicato dos Professores para que busquemos uma solução para o pagamento do mês de dezembro dos professores”, disse.

A prefeitura usou recursos do Fundeb do mês de dezembro, para quitar a folha de novembro da educação e de outras secretarias na ordem de R$ 4.107.663,00, sendo que a folha de professores não chega a esse patamar. Bi Garcia disse ainda que antes do bloqueio realizado pela Justiça no fim de dezembro, foram transferidos R$ 2.295.606,00 em recursos da educação para as empresas G. E. A Maia Correa e Kagix Comércio.

“Se esses recursos não tivessem sido retirados, teria caixa suficiente para pagar a folha bruta, empréstimos consignados e os impostos provenientes totalizando R$ 6.403.269,00 o que prejudica o mês de dezembro dos professores”, destacou.

As demais secretarias estão com recursos assegurados para pagamento da folha do mês de dezembro.