Parintins – Prefeitura anuncia pagamento dos servidores públicos

A Prefeitura de Parintins anuncia pagamento dos servidores públicos, referente ao mês de janeiro para este sábado, dia 04.

Segundo cronograma da Secretaria de Finanças serão remunerados os servidores da SEMOSP, SEDEMA, SEMAE, Procuradoria Jurídica, SEPLAD, SEFIN, Coordenadoria de Terras, Gabinete do Prefeito e do vice-prefeito, Trânsito, Semsa, Controladoria, Comunicação, Forum, Disposicionados, Cemitério, SEMASTH, SEMPA, Conselho Tutelar, Aeroporto, Guarda Municipal e Junta do Serviço Militar, Inativos, Pensionistas, Manaus, Semctur e Semed.

Convênios da Saúde: M Complexidade, Caps, Saúde Bucal, PSF, NASF, Endemias, PAC, Fámacia Popular, CEO, Policlínica.

Convênios da Educação: Fundeb Infantil, Fundeb Fundamental e Projovem Campo.

Com isso a Prefeitura movimenta a economia do município ejetando R$ 3.975.605,61 (Três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e um centavos)