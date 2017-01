Parintins – Tesouras, facas e garfos são encontrados em presídio

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou, nesta sexta-feira (20), uma vistoria no presídio de Parintins (369 km de Manaus), área central da cidade, com grande concentração populacional. Durante o trabalho, que envolveu 150 homens da Polícia Miliar (PM), sob o comando do Capitão Judss, foram entradas tesouras, facas e garfos que poderiam ser utilizadas em possível rebelião.

A revista começou por voltas da 6h e foi uma ação preventiva para matar a paz e a tranquilidade dentro da unidade prisional, segundo a SSP-AM.

Membros da Comissão de Direitos Humanos e um defensor público acompanharam o trabalho.