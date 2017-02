Patrulha da Guarda Municipal já está atuando em unidades de saúde

Um plano para reforçar a segurança nas unidades de saúde da capital está sendo realizado por meio de parceria entre Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Guarda Municipal Metropolitana.

Iniciada na segunda quinzena de janeiro, a estratégia visa coibir assaltos e dar mais segurança a servidores e usuários desses espaços. Após levantamento feito pelos dois órgãos, foram identificadas as áreas de maior vulnerabilidade para receber atenção redobrada.

A secretária municipal de saúde em exercício, Lubélia Sá Freire, informou que a Guarda Municipal prontamente mapeou as unidades para reforçar a segurança. Segundo ela, os representantes de cada Distrito de Saúde estão alinhados para repassar informações sobre quaisquer intercorrências.

Distribuídos por Distrito de Saúde, 15 agentes com oito motocicletas e carros fazem a patrulha em cada zona. Isto permite o deslocamento em um curto espaço de tempo quando acionados.

O diretor da Guarda Municipal, Diego Coelho, explicou que de forma preventiva, a Guarda Municipal passa diariamente nas unidades fazendo vistorias em todo o local e no quarteirão. “Então, nós temos a Guarda Municipal fazendo a ronda motorizada reforçando a segurança nas UBSs.”

Unidades Básicas de Saúde (UBS), policlínicas, sedes dos Distritos de Saúde, laboratórios e demais espaços da estrutura da rede estão recebendo patrulhamento, que chega a ser de 80% a cada dia.

A UBS S-05 localizada na rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, conta com a rotina diária dos agentes da Guarda. A diretora da UBS, enfermeira Bernadete Silva, disse que a ronda da Guarda Municipal no entorno e dentro das unidades de saúde é muito importante. “A presença dos agentes intimida pessoas mal intencionadas de se aproximarem da unidade para ocasionar danos.”

Moradora da área, a autônoma Franci Brandão, 36, disse que a comunidade está satisfeita com este novo serviço e garante que com o monitoramento os casos de assalto diminuíram na redondeza. “Então, a nossa comunidade está privilegiada por ter um reforço diário da guarda aqui.”

Além do trabalho realizado pela Guarda, a Semsa conta com monitoramento e rastreamento eletrônico, ronda e botões de alarme nas unidades.

Em casos de assaltos ou danos de depredação do patrimônio público, a unidade de saúde afetada precisa ter suas atividades suspensas pelo período de um a três dias para reorganização da estrutura e procedimentos de investigação, realizados pela empresa de monitoramento após qualquer ocorrência relacionada à segurança.