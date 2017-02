Pedidos de falência recuam em janeiro segundo Boa Vista SCPC

Dados da Boa Vista SCPC, com abrangência nacional, apontam que os pedidos de falência registraram alta de 11,1% na variação do acumulado em 12 meses (fevereiro de 2016 até janeiro de 2017 comparado aos 12 meses antecedentes). Na análise mensal, janeiro recuou 33,9% na comparação com dezembro de 2016, enquanto na comparação contra janeiro do último ano (interanual) houve retração de 12,2%.

Em 12 meses, as falências decretadas subiram 14,0% em relação ao período anterior. Na comparação interanual houve alta de 4,3% e queda de 24,2% ante o mês imediatamente anterior.

Já para os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas, no acumulado em 12 meses, também foi mantida a tendência de alta, registrando 39,4% e 52,9%, respectivamente.

Considerando os valores de longo prazo (acumulados em 12 meses), os indicadores de falências e recuperações judiciais encerraram 2016 em patamares superiores aos observados em 2015. No entanto, desde o início do semestre anterior, ambos indicadores de solvência mostraram desaceleração contínua dos valores, tendência que deverá se manter dadas as melhores condições do horizonte macroeconômico próximo, tais como redução de juros e preços, retomada esperada da atividade econômica e dos investimentos, entre outros.

Metodologia

O indicador de falências e recuperações judiciais é construído com a apuração dos dados mensais registrados na base de dados da Boa Vista SCPC, oriundos dos fóruns, varas de falências e dos Diários Oficiais e da Justiça dos estados.

Amazonas Notícias