Pedro Elias da Susam é mais um que cai no governo Melo

Depois de Afonso Lobo na Secretaria de Fazenda (Sefaz), na tarde desta segunda-feira (30), o Governo do Amazonas distribuiu nota informando sobre a exoneração de Pedro Elias de Souza, do cargo de secretário de Estado de Saúde. Segundo o comunicado, o próprio médico, que é cirurgião, pediu para sair. O agora, ex-secretário, que é servidor de carreira da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), também já havia dirigido o Hospital Francisca Mendes por oito anos, antes de assumir a secretaria em 1º de julho de 2015. Pedro Elias atuou por um ano e meio no comando da Susam.

Segundo Elias, a exoneração foi solicitada por motivos pessoais, o principal deles a necessidade de cuidar da própria saúde. “Há 25 anos não tiro férias. Saio tranquilo após uma conversa serena com o governador José Melo, que compreendeu meus motivos. De qualquer forma, continuo sendo um servidor público”, disse o secretário.

O governador José Melo ainda não divulgou quem vai assumir a pasta.