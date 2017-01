Pela Primeira vez – Brasil vai formar equipe de seleção brasileira de Jiu-Jítsu

Através de uma parceria entre o Governo Federal, Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e a Federação Brasileira de Jiu-Jítsu (FBJJ), o Brasil terá, pela primeira vez, uma equipe de Jiu-Jítsu representando oficialmente o país no principal torneio internacional da modalidade. A delegação será composta por 55 atletas, 35 homens e 20 mulheres, e uma equipe multidisciplinar, formada pelo renomado técnico Zé Mario Sperry, dois fisioterapeutas, dois nutricionistas, um médico e um auxiliar técnico, que terão o privilégio inédito de vestir as cores verde e amarela no Abu Dhabi World Pro, em abril, nos Emirados Árabes Unidos.

“É uma conquista inédita para o esporte, nunca antes na história o Brasil enviou uma seleção para o mundial de jiu-jítsu. A qualidade dos nossos atletas é indiscutível, sempre fomos os melhores. Mas, ao mesmo tempo, pecávamos muito na organização dos eventos e na valorização do esporte. Hoje, com a Federação Brasileira estamos conseguindo mudar isso e dar uma nova cara para a modalidade. Esse é só mais um passo que demos. Nossa meta ainda é tornar o jiu-jítsu um esporte olímpico”, ressalta Walter Mattos, presidente da FBJJ.

A seleção será formada com o melhor atleta de cada categoria adulta, da faixa azul a preta, e da categoria master, somente faixa preta, do National Pro, que acontece nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, na Loris Cordovil. O torneio já conta com mais de 1.000 mil inscritos, e a expectativa é que esse número aumente consideravelmente com a novidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, nos sites da uaejjf.org ou soucompetidor.com.br.

“Já tivemos uma procura incrível por se tratar do maior torneio organizado no Brasil depois do Grand Slam. Mas, agora, com essa novidade a tendência é que a procura dos atletas aumente muito. Estamos nos preparando para um megaevento”, completa Walter.

Para o titular da Sejel, Fabricio Lima, o National Pro em Manaus vai marcar um novo ciclo da modalidade, uma vez que o evento entrará para a história ao formar a primeira delegação brasileira de jiu-jítsu do país. Além disso, o gestor acredita que a ação vai incentivar ainda mais os atletas a se prepararem e que os competidores do mundo inteiro irão voltar a atenção para o time canarinho.

“É a primeira vez que o nosso País vai contar com uma seleção brasileira e estamos radiante com essa conquista, algo que valoriza o esporte e a nação. Somos conhecidos mundialmente pela qualidade da arte suave e temos certeza que a equipe que for classificada no National Pro vai fazer jus a este momento histórico. O Jiu-Jítsu caminha para ser uma modalidade olímpica e quanto antes nos organizarmos, mais chance teremos de ser uma potência neste esporte. E antes dos atletas chegaram à Abu Dhabi, eles vão dar show na Arena Amadeu Teixeira e, em contrapartida, iremos surpreender na estrutura e organização do evento”, destacou Lima.

