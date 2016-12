Pesagem oficial da edição de Natal do MR Cage

Nesta quarta, 21, será realizada a pesagem oficial dos lutadores da edição especial de Natal do MR Cage. A pesagem terá início a partir das 10h e será no local do evento, no Ginásio Ninimberg Guerra, localizado no São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus.

Em sua 25ª edição, o MR Cage inovou e irá realizar um evento solidário para arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados para famílias carentes da capital. Na quinta, 22, dia do evento, a entrada para a arquibancada será de 1kg de alimento não perecível e para as cadeiras Vips a entrada será de uma cesta básica.