Petrobras paga dívida bilionária com o BNDS

A Petrobras, por meio de sua assessoria, informou que liquidou hoje, dívida contraída junto ao BNDES, no valor de R$ 16,7 bilhões. Os recursos já estão disponibilizados no caixa do Banco. O pagamento é relativo a três contratos de financiamentos do BNDES à Transportadora Associada de Gás S/A (TAG), subsidiária integral da Petrobras, e à própria Petrobras.

Vale lembrar que o caixa do Banco já havia sido aumentado, no dia 28 de novembro, pela liquidação parcial antecipada de US$ 1,25 bilhão, relativa a contrato de financiamento firmado com a TAG.

Os dois pagamentos equivalem a R$ 20 bilhões.