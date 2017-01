Petrobras registra recordes de produção em dezembro

(Reuters)

A Petrobras informou nesta quarta-feira que a produção média mensal de petróleo no Brasil superou pela primeira vez a marca de 2,3 milhões de barris por dia, ficando 3 por cento acima do recorde anterior registrado em setembro de 2016.

A produção de petróleo e gás natural no Brasil, em dezembro, foi de 2,82 milhões de barris de óleo equivalente (boed), 3 por cento maior do que a registrada em novembro de 2016 e 6 por cento maior do que a de dezembro do ano anterior, “o que se configura também como um novo recorde mensal de produção da companhia”.