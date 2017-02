PF vai investigar supostas mudanças de senhas no Sisu

O Ministério da Educação informa que vai encaminhar para investigação pela Polícia Federal os casos de suposta mudança indevida de senhas e violação de dados no Sisu. Em relação a dois casos que ganharam repercussão, o Inep informou que identificou no sistema data, hora, local, operadora e IP de onde partiram as mudanças de senha.

Estudantes que tentam vaga em universidades públicas pelo Sisu relataram que suas senhas foram roubadas e as opções por cursos, alteradas. Um dos casos envolve aluna que queria medicina e foi inscrita no curso de produção de cachaça, no campus Salinas. Em nota, o Ministério da Educação e o Inep informaram que não registraram indício de acesso indevido a informações de alunos cadastrados no sistema.

Segundo o ministério, “há relatos na imprensa de casos pontuais de acesso indevido a dados pessoais de candidatos, que teriam possibilitado mudança de senha e de dados de inscrição, como opção de curso. A senha é sigilosa e só pode ser alterada pelo candidato ou por alguém que tenha acesso indevidamente a dados pessoais do candidato.”

