Pipoqueiro é condenado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), sob o comando do delegado Antônio Rondon Jr, titular da especializada, cumpriu na tarde desta quarta-feira, dia 25, por volta das 13h, mandado de prisão em nome do pipoqueiro Walter Ferreira Chaves, 73, condenado por estupro de vulnerável.

De acordo com a autoridade policial, a prisão ocorreu na casa onde o infrator morava, localizada na Rua Vicente Reis, bairro Betânia, zona Sul da cidade. O mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 13 de janeiro deste ano, pelo juiz Genesino Braga Neto, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Rondon Jr explicou que Walter foi preso em flagrante no dia 22 de abril de 2014, após tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos. O fato ocorreu na Rua São Jerônimo, bairro São Lázaro, zona Sul da cidade. O idoso foi solto e passou a responder pelo crime em liberdade. Posteriormente ele foi julgado e condenado a cumprir pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto.

Ao término dos procedimentos cabíveis na DECP, Walter foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Amazonas Notícias