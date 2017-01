PM impede roubo e apreende armas no bairro Compensa

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Comando de Policiamento da Área Oeste (CPA Oeste) prendeu Andrews da Silva, de 32 anos, e Otávio Ramos da Silva, 25 anos, por roubo e porte ilegal de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (26), na rua Amazonas, bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Durante patrulhamento uma equipa da operação “Águia 1” percebeu uma movimentação estranha em uma loja. Imediatamente, durante diligências, foi constatado que estava havendo um roubo ao comércio. Os infratores foram abordados e com eles foram encontrados um revólver, calibre 38, com quatro munições, uma pistola 380, com 7 munições, além de cinco celulares, joias, dois relógios e R$ 1.127,00 em espécie.

Os infratores foram encaminhados ao 8º Departamento Integrado de Polícia (DIP) para as providências legais.