PM prende suspeito de participar de chacina no município de Eirunepé

Após denúncia feita ao Comandante Major PM Pedro Moreira, policiais militares prenderam Rosildo da Silva Gomes, 22 anos, na manhã desta quarta-feira (1º). Ele é pontado como participante de uma chacina no município de Eirunepé (distante 1.160 km em linha reta de Manaus). A prisão ocorreu na casa de um tio do acusado, na rua Araújo Lima (rua do aterro), bairro de Nossa Senhora de Fátima. O serviço foi feito pela equipe policial da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com o Major Pedro Moreira, os policiais militares fizeram o cerco na residência e encontraram o acusado escondido debaixo de um colchão. Rosildo confessou friamente a participação nos homicídios de Francisco Braga Pinto, 28, e Raqueu Pinto de Melo, 22, mortos na quarta-feira (27/01), com tiros de espingarda, em uma casa de farinha, localizada na Comunidade São João, na beira do Rio Juruá daquele município.

O crime, segundo as autoridades, foi motivado por vingança pela morte de seu irmão ocorrido no dia 24 de janeiro. O acusado disse que Raqueu teria sido um dos autores da morte do parente dele e teria jogado o corpo da vítima em um lago. Os assassinos teriam ficado indignados por não poderem velar o irmão e decidiram se vingar.

Rosildo foi conduzido e apresentado a 7ª Delegacia Interativa de Eirunepé (DIE) para procedimentos cabíveis.