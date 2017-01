Pneu do carro estoura e uma pessoa morre em Manaus

O estudante Arlen Costa Ferreira, 16 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (30). O carro que teve o pneu estourado, colidiu com um muro de uma casa, na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relatam que por volta de 0h15, o operador de caixa Melquisedeque Simões Cabaral, de 19 anos, trafegava com veículo modelo Corsa, quando perdeu o controle do carro depois que um dos pneus estourou.

Desgovernado, o carro entrou na Rua Seis e colidiu de frente com um muro de uma casa. Além o motorista, o estudante Arlen Costa estava dentro do carro no banco do passageiro dianteiro.

Com impacto da colisão, o adolescente ficou gravemente ferido e morreu no local. Já o operador de caixa foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar da capital.