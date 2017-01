Polícia Civil anuncia mudanças

A Polícia Civil do Amazonas divulgou nesta semana mudanças na direção do 8º e 23º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), além da Delegacia Interativa (DI). Os postos policiais estão situados, respectivamente, nas zonas Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste da capital. Os delegados Demetrius Queiroz, Henrique Brasil e Gesson Aguiar assumem como titulares das respectivas unidades.

Ao tomar posse como delegado da instituição, em 2011, após aprovação em concurso público, Henrique Brasil foi designado para atuar no Departamento de Polícia do Interior (DPI). Em seguida trabalhou como subcoordenador da extinta Força-Tarefa, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), e também exerceu a função de coordenador operacional da equipe “Guardião” do projeto “Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades”, idealizado e mantido pelo delegado-geral, Francisco Sobrinho. Atualmente Henrique Brasil estava respondendo, como titular, pela Delegacia Interativa (DI), situada nas dependências do prédio da Delegacia Geral.

O novo titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) destacou como serão pautados os trabalhos de Polícia Judiciária no bairro Parque Dez de Novembro, área de abrangência da unidade policial. “Precisamos conhecer os problemas do bairro, conhecer as dificuldades da comunidade. Nosso foco não vai ser, apenas, combater o tráfico de drogas. Temos como meta inibir a prática de roubos e furtos naquela área da capital. Iremos mapear a área e identificar os lugares onde ocorrem as maiores incidências desses crimes para prepararmos um planejamento de atuação, em parceria com a Polícia Militar”, pontuou Brasil.

Henrique Brasil enfatizou que, por se tratar de uma área residida por muitas pessoas com elevado poder aquisitivo, a polícia teria certa dificuldade em estreitar o relacionamento com a comunidade. “Pretendo fazer essa aproximação e mostrar que estamos à disposição de todos, independente da condição financeira. Quero trazer o público que reside naquela área para acompanhar os trabalhos que serão desempenhados na delegacia, para que, assim, todos possam nos guarnecer de informações e nos apoiar nas ações policiais, pensando no melhor para a comunidade como um todo”, argumentou.

Para concluir, o delegado disponibilizou o número: (92) 99962-2428 para os moradores do bairro Parque Dez de Novembro realizarem denúncias. “O apoio da população é fundamental para combatermos a criminalidade na comunidade. Vale destacar que asseguramos o sigilo total da identidade dos informantes”, concluiu a autoridade policial.

Equipe “Guardião”

Coordenada pelo delegado Henrique Brasil, a equipe “Guardião”, deflagrou 134 ações policiais no segundo semestre de 2016. Os trabalhos resultaram nas prisões de 100 pessoas e nas apreensões de 11 adolescentes, envolvidos em crimes como associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão, posse ou porte ilegal de arma de fogo, furto, roubo e receptação.

Os trabalhos da equipe “Guardião” culminaram nas apreensões de aproximadamente 36 quilos de substâncias entorpecentes, entre maconha e cocaína, dez armas de fogo, 63 munições e cerca de R$ 1,1 mil em espécie proveniente de práticas ilícitas.

Delegacia Interativa

O cargo de titular da Delegacia Interativa (DI), anteriormente ocupado por Henrique Brasil, será assumido pelo delegado Gesson Aguiar, 47, que ingressou na instituição após aprovação em concurso público, feito em 2009. Gesson é formado em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) desde 2005 e em Processamentos de Dados pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) desde 2012.

Passou quatro anos atuando como gerente de Tecnologia do projeto “Ronda no Bairro”, trabalhou no desenvolvimento do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e no Processo de Dados Amazonas SA (Prodam). Recentemente respondia como titular do 8º DIP, mas também já trabalhou como delegado adjunto do 1º DIP e plantonista do 9º DIP. Durante dois anos esteve à frente de distintas delegacias do interior do Amazonas.

“O objetivo para essa nova fase é fazer com que os Boletins de Ocorrência (BO) não criminais passem a ser registrados, na sua maioria, pela Internet, gerando maior comodidade e benefícios à população. Para isso, vamos investir em nova reformulação da página do internauta, possibilitando uma interação maior do cidadão com a Delegacia Interativa. Também estamos planejando a criação de um aplicativo que auxilie nos registros de ocorrências digitais pela Internet”, explicou Gesson Aguiar.

8º DIP

O delegado , manauense de 36 anos, tomou posse no cargo em abril de 2014, após aprovação em concurso público. Desde então passou um ano como plantonista na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, um ano como titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea, quatro meses como plantonista no 14º DIP, na zona Leste, e sete meses como titular do 23º DIP, localizado no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul da capital, que passa a ser comandado pelo delegado Henrique Brasil.

Formado em Direito e pós graduado em Direito Penal pelo Centro Universitário do Norte (Uninorte), Demetrius, a partir desta sexta-feira, dia 20, assume a titularidade do 8º DIP, localizado na Travessa Hermes Fontes, bairro Compensa, zona Oeste. A autoridade policial enfatizou que a prioridade, neste momento, é intensificar o combate ao tráfico de drogas naquela região da cidade.

“Uma das primeiras medidas que irei tomar é delegar uma equipe para atuar nas ruas da localidade. Já verifiquei que o administrativo e o cartório da unidade estão organizados. Também vou fazer o levantamento de mandados de prisão em aberto nessa área para que possamos tirar os foragidos da Justiça de circulação. A prioridade neste momento é intensificar o combate ao tráfico de drogas, pois sabemos que esse é o ponto de partida para os demais crimes”, declarou o delegado.