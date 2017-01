Polícia Civil continua trabalho ostensivo nas ruas da capital em combate à criminalidade

A Polícia Civil do Amazonas, por meio de servidores lotados na Delegacia Interativa (DI), Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Gabinete do Delegado-Geral e Gerência de Pessoal da Delegacia Geral, sob o comando do delegado Henrique Brasil, titular da DI, deflagrou na noite de terça-feira, dia 17, por volta das 21h, operação policial com o intuito de reforçar a segurança da população, coibir práticas criminosas e intensificar o trabalho ostensivo nas ruas de Manaus.

A ação contou, ainda, com a participação de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera). Ao longo da operação as equipes realizaram incursões nas ruas de bairros localizados nas zonas Norte, Sul, Centro-Sul e Oeste da capital. Foram feitas revistas a pedestres e condutores de veículos, bem como a fiscalização de automóveis. O titular da DI ressaltou que os trabalhos desempenhados na noite de ontem ocorreram dentro da normalidade.

Henrique Brasil enfatizou que as ações desencadeada pela Polícia Civil desde o último dia 6 de janeiro fazem parte das novas medidas de reforços à segurança em Manaus, definidas pelos órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

“Após a fuga de detentos de dois presídios da capital fomos acionados para reforçar as buscas pelos fugitivos. Os trabalhos têm acontecido de forma ininterrupta, por determinação do delegado-geral, Francisco Sobrinho. Estamos nas ruas e não vamos medir esforços para suprir a necessidade do povo amazonense, trabalhando para proporcionar mais segurança à população”, pontuou Brasil.

Buscas por fugitivos

Policiais civis lotados em distintas unidades da capital e setores administrativos da instituição foram convocados nos últimos dias pelo delegado-geral para reforçarem os trabalhos que estão sendo adotados pela SSP-AM no sentido de conter a criminalidade na capital, após a fuga de detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no dia 1º deste mês.

A medida, segundo o delegado-geral, Francisco Sobrinho, visa assegurar a segurança da população e retirar os fugitivos de circulação. Desde o último dia 6 de janeiro o trabalho ostensivo em distintas zonas da capital vem sendo realizado de forma ininterrupta por policias civis. As ações contam, ainda, com a participação de servidores lotados nos demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública no Amazonas.