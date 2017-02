Polícia Civil deflagra operação em combate à criminalidade na capital

A Polícia Civil do Amazonas, por determinação do delegado-geral da instituição, Frederico Mendes, prosseguiu, ao longo desta semana, com operação em distintas zonas da capital, com o objetivo de proporcionar mais segurança à sociedade e coibir práticas criminosas nas ruas de Manaus.

Na noite de quinta-feira, dia 2, os trabalhos foram comandados pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Geraldo Eloi. De acordo com o diretor do DPM, as equipes realizaram incursões em ruas de bairros localizados nas zonas Oeste e Norte da capital. Ao longo da ação, pedestres foram abordados e revistados, pessoas que estavam em bares e eventos noturnos também foram revistadas. As fiscalizações foram estendidas a condutores de veículos.

Geraldo Eloi destacou, ainda, que a operação deflagrada ontem teve início às 21h e contou com a participação de policiais civis lotados no DPM, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Administração e Finanças (DAF) da Delegacia Geral, Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad) da instituição, Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), além de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Desencadeada na noite de quarta-feira, dia 1º de fevereiro, sob a coordenação do delegado Gesson Aguiar, titular da Delegacia Interativa (DI), a operação contou com a participação de servidores lotados na Delegacia Geral, DRCO, Grupo Fera, Drad e DAF.

Segundo o titular da DI, os policiais civis realizaram diligências em ruas de conjuntos habitacionais situados no bairro Santa Etelvina, na zona Norte. Os trabalhos foram estendidos, ainda, às Comunidades Parque São Pedro e Ismael Aziz, localizadas no bairro Tarumã, na zona Oeste. Ao longo da ação foram realizadas abordagens e revistas a condutores de veículos automotores e pedestres.

Na última terça-feira, dia 31 de janeiro, a operação foi comandada pela diretora-adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegada Tamara Albano. Conforme a autoridade policial, a ação iniciou por volta das 21h e seguiu até as 2h da madrugada de quarta-feira, dia 1º. Os trabalhos contaram com o reforço de servidores lotados na Assessoria Jurídica da Delegacia Geral, DRCO e Grupo Fera.

As equipes realizaram incursões em ruas do bairro Nova Cidade e Cidade Nova, ambos localizados na zona Norte da capital. Durante a ação foram feitas abordagens e revistas a pedestres, condutores de veículos e usuários de transporte coletivo.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas informou que as operações irão continuar nos próximos dias. A medida, segundo Frederico Mendes, visa assegurar a segurança da população.