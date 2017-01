Polícia Civil entra em greve!

Três delegacias por dia vão ter atividades suspensas até assembléia geral

Os Policiais Civis do Amazonas paralisam a partir desta sexta-feira (06), três delegacias na capital. Estão com as atividades suspensas os 1º, 2º e 3º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), Praça 14, Colônia Oliveira Machado e Petrópolis, respectivamente. Depois da crise no sistema prisional em Manaus, a corporação decidiu publicar um edital para convocação de assembleia geral, prevista para este sábado (07), com o objetivo de discutir uma possível greve da categoria.

Os Policias Civis cobram do Governo do Amazonas o não pagamento do reajuste de perdas salariais. Para pressionar o executivo estadual, a categoria começou vai paralisar as atividades em três Distritos Integrados de Polícia (DIP) por dia, até a decisão final.

A atitude foi tomada na sede do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM), na noite desta quinta-feira (5). Participaram do encontro, delegados, escrivães, investigadores, peritos e membros da Polícia Civil estiveram presente.