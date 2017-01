Polícia Civil reforça presença em ruas e becos da capital no fim de semana

A Polícia Civil do Amazonas informou por meio de sua assessoria que, de forma ininterrupta, vem realizando trabalho ostensivo em distintas zonas da capital, com o intuito de inibir a prática de crimes e assegurar a segurança da população. Neste fim de semana, dias 21 e 22 de janeiro, servidores lotados em diferentes unidades policiais permaneceram nas ruas, divididos em equipes, em atendimento à determinação feita pelo delegado-geral da instituição, Francisco Sobrinho.

Neste domingo, dia 22, os trabalhos seguem sob a coordenação do delegado Daniel Aquino de Souza, lotado na Assessoria Jurídica da Delegacia Geral. Integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), a equipe de elite da Polícia Civil do Estado, reforçam o esquema de segurança adotado pela instituição no sentido de conter a criminalidade na capital após a fuga de detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no dia 1º desde mês.

Sob o comando do delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), os trabalhos iniciados na noite de sábado, dia 21, por volta das 21h30, foram concluídos no início da madrugada deste domingo, dia 22, e contaram com a participação de policiais civis lotados no Denarc, Grupo Fera, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Assessoria Jurídica e Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad) da Delegacia Geral.

Áreas com elevada incidência de crimes, consideradas “vermelhas” , foram alvos de incursões e fiscalizações pelos policiais civis, que percorreram ruas e becos de bairros situados nas zonas Oeste e Centro-Oeste da capital, como Compensa, Santo Antônio, Dom Pedro e Alvorada. Durante as diligências alguns elementos, não identificados, correram ao notarem a presença dos servidores nos locais.

“Temos trabalhado diuturnamente, com o intuito de restabelecermos a ordem na cidade. Toda a instituição está engajada. Pretendemos, com isso, retirar fugitivos de unidades prisionais de circulação. Também estamos focados nas apreensões de armas e drogas. Hoje, até mesmo com chuva, não desanimamos. Priorizamos essas áreas críticas da capital. Concluímos mais um dia de trabalho sem qualquer tipo de ocorrência relevante”, declarou Paulo Mavignier.

Pela manhã e início da tarde de sábado, dia 21, o trabalho ostensivo na capital foi coordenado pelo delegado Guilherme Torres, diretor adjunto do DRCO. Ne ocasião, servidores do DRCO, Grupo Fera, Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), Unidade de Apuração de Ilícitos Penais (Uaip), Gerência de Pessoal (GP) e Departamento de Planejamento (Deplan) da Delegacia Geral estiveram nos bairros Compensa e Tarumã, na zona Oeste; Centro e Santa Luzia, na zona Sul da capital. As atividades transcorreram dentro da normalidade, sem contratempos, segundo os policiais civis.